В чемпионате России по футболу питерский «Зенит» уверенно переиграл «Оренбург»

Источник материала: ОНТ

Близится к завершению чемпионат России по футболу. В предпоследнем туре питерский «Зенит», который уже обеспечил себе титул, дома уверенно переиграл «Оренбург».

В составе гостей весь матч провели белорусские футболисты – вратарь Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. Итоговый счет – 4:1. Дубль оформил иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун. После этого поражения «Оренбург» утратил шансы сохранить прописку в Премьер-лиге. Потерял очки «Краснодар» с белорусским защитником Александром Мартыновичем. Матч с «Крыльями Советов» завершился вничью 0:0. Тульский «Арсенал» победил «Урал» – 3:1, московский «Спартак» был сильнее «Ахмата» – 3:0. А сегодня состоится интереснейший поединок – столичное дерби, в котором «Локомотив» примет ЦСКА. Армейцы под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко ведут борьбу за третье место и право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

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