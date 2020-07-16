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Новый Porsche 911 Turbo: 580 сил и 2,8 секунды до «сотни»

16.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Turbo-версию нового поколения спорткара Porsche 911 (серия 992) немцы показали еще минувшей весной, но тогда была представлена топовая модификация Turbo S. А сейчас подоспел и «обычный» вариант 911 Turbo.


Как и «эска», стандартный 911 Turbo сразу доступен в виде купе и кабриолета, хотя на официальных снимках изображена только закрытая версия. И если оппозитная битурбо-«шестерка» объемом 3,75 л на 911 Turbo S развивает 650 л.с., то у базового варианта «всего лишь» 580 л.с. — и это на 40 л.с. больше по сравнению с предыдущим поколением спорткара. Максимальный крутящий момент — 750 Нм.


Коробка передач — новый 8-ступенчатый «робот» PDK вместо 7-ступенчатого у прошлого поколения, полный привод — с усиленной муфтой подключения передней оси. Первую «сотню» младшая модификация может набирать за 2,8 секунды, заявленная максимальная скорость — 320 км/ч, что ненамного хуже паспортной динамики S-версии (2,7 секунды до 100 км/ч и 330 км/ч «максималки»).


Стандартное оснащение 911 Turbo включает подвеску PASM с адаптивными амортизаторами, а более «жесткий» вариант PASM Sport Suspension (с уменьшенным на 10 мм клиренсом) предложат за доплату. Среди прочих опций — активная система подавления кренов (PDCC) с гидравлическими стабилизаторами, углерод-керамические тормоза и снижающий массу машины на 30 кг пакет Lightweight с салоном без задних мест, облегченными креслами-ковшами спереди и меньшим числом шумоизоляционного материала.


Новый 911 Turbo уже доступен для заказа, в том числе и в Беларуси — купе обойдется минимум в 183 900 евро, за кабриолет просят от 197 100 евро.

 
 
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Turbo-версию нового поколения спорткара Porsche 911 (серия 992) немцы показали еще минувшей весной, а теперь подоспел и «обычный» вариант 911 Turbo.
 
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