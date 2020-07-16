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В МАРТ рассказали, как может изменится оплата товаров в интернет-магазинах
Источник материала: Myfin
В министерство поступают многочисленные обращения граждан о правомерности продажи товаров в интернет-магазине wildberries.by только на условиях предоплаты и невозврата денежных средств при расторжении договора купли-продажи (при возврате качественного или некачественного товара) с владельцем интернет-магазина ООО «Вайлдберриз», сказано в сообщении.
Для потребителей, совершающих онлайн-покупки в интернет-магазине wildberries.by, МАРТ дает разъяснения.
Реализация в интернет-магазине товаров на условиях предоплаты не запрещена законодательством. Договором розничной купли-продажи может быть предусмотрен различный порядок оплаты товара:
То есть порядок расчетов за товар на условиях предварительной оплаты не запрещен законодательством.
«Вместе с тем, учитывая то, что ООО «Вайлдберриз» оплата наличными деньгами обеспечивается только посредством внесения через пункты банковского обслуживания банков, которые оказывают услугу по приему платежей (система «Расчет» (
В этой связи в настоящее время МАРТ совместно с заинтересованными прорабатывается вопрос о корректировке законодательства о торговле в части условий оплаты за товары, приобретаемые интернет-магазинах.
Относительно несвоевременного возврата ООО «Вайлдберриз» денежных средств потребителям при расторжении договора купли-продажи (при возврате качественного или некачественного товара) МАРТ сообщает, что в соответствии с требованиями
Что это значит?
За нарушение этого срока потребители вправе требовать за каждый день просрочки неустойку в размере 1% от цены товара, по которой этот товар был приобретен потребителем. При этом расчеты с потребителем при возврате уплаченной за товар денежной суммы осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата товара, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Так, например, если товар был оплачен потребителем наличными деньгами, при его возврате продавец обязан вернуть ему стоимость товара наличными деньгами, если только сам потребитель не выразил желание получить деньги в безналичной форме.
Что касается зачисления возвращаемых денежных средств (в том числе неустойки за нарушение сроков возврата) на баланс личного кабинета потребителя, МАРТ направил рекомендации ООО «Вайлдберриз» о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства о защите
Зачисление возвращаемых денежных средств и неустойки на баланс личного кабинета потребителя на сайте интернет-магазина не означает надлежащее исполнение ООО «Вайлдберриз» требований Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», поскольку потребитель не имеет возможности распоряжаться этой суммой по своему усмотрению, а может лишь использовать её для заказа товаров в интернет-магазине wildberries.by.
Как сказано в сообщении, в настоящее время МАРТ в отношении интернет-продавца ведет работу по установлению состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.17 КоАП (нарушение требований законодательства в части несоблюдения сроков возврата потребителям денежных средств).
Источник: Myfin.by
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