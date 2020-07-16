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Обиженный покупатель подбросил опасных змей на заправочную станцию
Источник материала: ОНТ
В Будхане (штат Гуджарат, Индия) обиженный покупатель подбросил пять опасных змей на заправочную станцию. Видео инцидента
Сотрудники заправочной станции выскочили из помещений. Никто не пострадал. На место прибыл змеелов.
Выпустившего пресмыкающихся мужчину разыскивает полиция. Уточняется, что среди пяти змей были две кобры.
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В Будхане (штат Гуджарат, Индия) обиженный покупатель подбросил пять опасных змей на заправочную станцию. Видео инцидента было опубликовано на YouTube. Как...
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