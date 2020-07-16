Обиженный покупатель подбросил опасных змей на заправочную станцию

Источник материала: ОНТ

В Будхане (штат Гуджарат, Индия) обиженный покупатель подбросил пять опасных змей на заправочную станцию. Видео инцидента было опубликовано на YouTube.



Как информирует Newsflare, мужчина пришел на заправку через час после закрытия. Он хотел купить бензин, но ему отказали. У него с собой был мешок змей. Мужчина бурно спорил с персоналом АЗС. В итоге он решил выпустить змей, чтобы те укусили работников заправки. Сам индиец скрылся.

Сотрудники заправочной станции выскочили из помещений. Никто не пострадал. На место прибыл змеелов.

Выпустившего пресмыкающихся мужчину разыскивает полиция. Уточняется, что среди пяти змей были две кобры.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram