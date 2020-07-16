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ЦИК ответил на жалобы всех, кто вчера стоял в огромной очереди в центре Минска
Источник материала: KYKY>
Сегодня Центризбирком
ЦИК в лучших традициях ответил кратко и лаконично. Представители комиссии написали, что, согласно Избирательному кодексу, право на обжалование отказов в регистрации есть только у людей, выдвинутых кандидатами в президенты. «Как следует из публичных заявлений представителей Бабарико и Цепкало, они намерены подать соответствующие жалобы в Верховный Суд Беларуси», – сказано в ответе.
Дополняется.
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Сегодня Центризбирком опубликовал ответ на «многочисленные обращения с жалобами» на снятие с выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. ЦИК в лучших традициях...
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