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Беларусь и Венгрия разработают соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров для АПК

16.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь и Венгрия разработают соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров для АПК

Беларусь и Венгрия договорились о разработке соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров для сельскохозяйственных отраслей, налаживании кооперации между университетами сельхозпрофиля, а также о создании рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Такие договоренности достигнуты во время визита в Венгрию делегации представителей предприятий АПК во главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Брыло, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Венгрии.

Во время визита состоялись встречи с заместителем министра сельского хозяйства Венгрии Шандором Фаркашем и заместителем регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Набилом Ганджи. Делегация посетила птицеводческие фермы Babolna TETRA Kft. и провела переговоры с руководством компании. Основной задачей переговоров было заимствование передового венгерского опыта в создании селекционно-генетического центра по племенной яичной птице и строительстве фабрики по выращиванию гусей. «Для Беларуси это выгодно тем, что в течение нескольких лет мы сможем создать свой кросс птицы, что будет способствовать импортозамещению и созданию новых рабочих мест. Ответственный подход венгерской стороны к выполнению достигнутых на высшем уровне договоренностей подтвердило присутствие на переговорах заместителя госсекретаря МИД Венгрии Андраша Барани», — отметили в посольстве.

Члены делегации посетили заводы по производству премиксов и кормовых добавок, комбинаты по переработке молока, плодов и ягод, провели переговоры в Агентстве по поддержке экспорта HEPA, а также с рядом бизнесменов сельскохозяйственного профиля. На встречах детально обсуждалось видение сторонами развития двусторонних отношений в области племенного птицеводства. Они обменялись мнениями об инновационных подходах и разработках, применяемых в птицеводстве, животноводстве, селекционной работе, о развитии перерабатывающей промышленности, а также актуальных моделях и возможностях поддержки экспортно ориентированного сельского бизнеса.

Участники переговоров подтвердили обоюдное намерение продолжить взаимовыгодное сотрудничество в сфере научной и исследовательской деятельности, выразили готовность обмениваться информацией по вопросам работы АПК и соответствующей технической документацией.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь и Венгрия договорились о разработке соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров для сельскохозяйственных отраслей, налаживании кооперации...
 
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