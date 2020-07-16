Александр Лукашенко: ключевая задача в масштабах страны — развитие регионов (+видео)

Источник материала: Полымя

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ключевой задачей в масштабах Витебской области и страны является развитие регионов. Об этом он сказал сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.





«Ключевая задача в масштабах области и страны — развитие регионов. Это главное будет направление. Надо развивать регионы!» — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в стране есть программы и планы по крупным и малым городам, сельским поселениям, ускоренному развитию городов и районов с населением около 80 тыс. человек. И работа эта была начата именно с Орши в Витебской области. «Здесь решено было сделать образец, пример, по которому должны развиваться такие регионы. У нас, по-моему, 11 таких городов, как Орша, и каждый имеет свою программу развития по примеру Орши», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что результаты работы промышленного сектора области по-прежнему находятся в прямой зависимости от условий получения российской сырой нефти и реализации продукции из нее, а также от политики в области энергетики.

«Но прошу иметь в виду, что спрос за выполнение этих программ будет очень серьезным», — предупредил белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что обозначены все направления регионального развития, начиная от неперспективных деревень, хуторов, агрогородков, до районных и областных центров. «Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске», — заявил глава государства.

Источник: БелТА