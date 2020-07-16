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В заказнике "Средняя Припять" определили участки для туристических стоянок

16.07.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пинский райисполком определил на территории ландшафтного заказника республиканского значения "Средняя Припять" места для туристических стоянок, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор заказника Алина Волосевич.

В заказнике "Средняя Припять" определили участки для туристических стоянок

"Согласно закону "Об особо охраняемых природных территориях" на территории заказника запрещена установка палаток и палаточных городков. Но есть один нюанс. Местные власти имеют право определить места для стоянок отдыхающих. Пинский райисполком принял решение, что палатки в заказнике "Средняя Припять" можно размещать на семи участках", - отметила Алина Волосевич.

Так, палатки и туристические стоянки можно обустраивать на правом и левом берегах реки Ясельда на участке от моста на трассе Лунинец - Пинск до гидроузла №11 "Качановичи". Места для отдыха на правом побережье Припяти разрешены на участке от садоводческого товарищества "Речник" до деревни Березцы. На левом берегу этой реки можно остановиться в пределах точки вблизи деревни Кривичи Городищенского сельсовета до деревни Березцы Парохонского сельсовета. Также туристам разрешили устанавливать палатки на берегу озера Блудное, побережье реки Стырь рядом с деревней Голицы и в старице Припяти возле деревни Березцы.

"Это более 126 км побережий. Такие места имеют большой спрос у рыбаков, туристов. Решили задействовать эти участки, чтобы люди беспрепятственно и без нарушения законодательства там останавливались. Они смогут установить палатку, отдохнуть, перекусить и отправиться дальше в путь", - пояснила директор заказника.

По ее словам, экологический туризм становится все более популярным. Например, в конце июня вдоль озера Блудное в Пинском районе открылась прогулочная тропа. "Мы нацелены развивать экотуризм на Полесье. Предоставляем отдыхающим прокат лодок, катеров, байдарок, велосипедов. Будем продолжать работать, чтобы сделать отдых на природе еще более привлекательным", - подчеркнула Алина Волосевич.

"Средняя Припять" располагается на территории Пинского, Лунинецкого и Столинского районов Брестской области, а также частично - Житковичского района Гомельской области. Площадь ландшафтного заказника составляет более 90 тыс. га.

 
 
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  Пинский райисполком определил на территории ландшафтного заказника республиканского значения "Средняя Припять" места для туристических стоянок, сообщила...
 
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