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Запуск БелАЭС запланирован на начало августа
Источник материала: БДГ
Российская госкорпорация «Росатом» в начале августа планирует физпуск Белорусской АЭС.
«Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска», - заявил главы «Росатома» Алексей Лихачев.
По его словам, в корпорации рассчитывают, что «пуск состоится в первых числах августа»,
Лихачев также отметил, что в Беларуси активно идут строительные работы на площадке АЭС. Он также подчеркнул, что важно не снижать темпы работы и до конца года провести энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС. Его промышленная эксплуатация начнется в первом квартале следующего года,
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Российская госкорпорация «Росатом» в начале августа планирует физпуск Белорусской АЭС.
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