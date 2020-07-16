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Запуск БелАЭС запланирован на начало августа

16.07.2020 14:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российская госкорпорация «Росатом» в начале августа планирует физпуск Белорусской АЭС.

«Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска», - заявил главы «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, в корпорации рассчитывают, что «пуск состоится в первых числах августа», сообщает «Интерфакс-Запад».

Лихачев также отметил, что в Беларуси активно идут строительные работы на площадке АЭС. Он также подчеркнул, что важно не снижать темпы работы и до конца года провести энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС. Его промышленная эксплуатация начнется в первом квартале следующего года, передает Reform.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для всего Европейского Союза. 

В начале мая литовский Сейм одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией», пишет DELFI. Рассмотрение документа инициировали 17 членов парламента. Они предлагают правительству использовать меры, которые могли бы позволить ограничить поступление электроэнергии из Беларуси в Литву еще до запуска станции, в частности, привлечь внимание НАТО и иных иеждународных организаций. Литва хочет добиться переноса даты запуска БелАЭС.

 
Теги: Новости
 
 
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Российская госкорпорация «Росатом» в начале августа планирует физпуск Белорусской АЭС.
 
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