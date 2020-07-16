Запуск БелАЭС запланирован на начало августа

Российская госкорпорация «Росатом» в начале августа планирует физпуск Белорусской АЭС.

«Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска», - заявил главы «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, в корпорации рассчитывают, что «пуск состоится в первых числах августа», сообщает «Интерфакс-Запад».

Лихачев также отметил, что в Беларуси активно идут строительные работы на площадке АЭС. Он также подчеркнул, что важно не снижать темпы работы и до конца года провести энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС. Его промышленная эксплуатация начнется в первом квартале следующего года, передает Reform.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял , что будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для всего Европейского Союза.