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«Идеальный шторм»: Hurts выпустили клип на песню Redemption

16.07.2020 15:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Идеальный шторм»: Hurts выпустили клип на песню Redemption

Британский дуэт Hurts представил клип на песню Redemption. Ролик опубликован на YouTube.


Трек войдет в новый альбом «Faith» – первую пластинку с 2017 года. Релиз альбома запланирован на 4 сентября 2020 года. Адам Андерсон описал песню как «идеальный шторм».  

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Британский дуэт Hurts представил клип на песню Redemption. Ролик опубликован на YouTube. Трек войдет в новый альбом «Faith» – первую пластинку с 2017 года. Релиз альбома...
 
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