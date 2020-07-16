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«Идеальный шторм»: Hurts выпустили клип на песню Redemption
Источник материала: ОНТ
Британский дуэт Hurts представил клип на песню Redemption. Ролик опубликован на YouTube.
Трек войдет в новый альбом «Faith» – первую пластинку с 2017 года. Релиз альбома запланирован на 4 сентября 2020 года. Адам Андерсон описал песню как «идеальный шторм».
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Британский дуэт Hurts представил клип на песню Redemption. Ролик опубликован на YouTube. Трек войдет в новый альбом «Faith» – первую пластинку с 2017 года. Релиз альбома...
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