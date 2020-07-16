«Идеальный шторм»: Hurts выпустили клип на песню Redemption

Источник материала: ОНТ

Британский дуэт Hurts представил клип на песню Redemption. Ролик опубликован на YouTube.





Трек войдет в новый альбом «Faith» – первую пластинку с 2017 года. Релиз альбома запланирован на 4 сентября 2020 года. Адам Андерсон описал песню как «идеальный шторм».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram