﻿ Белорусские власти тестировали блокировку VPN?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские власти тестировали блокировку VPN?

16.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Этой ночью в работе Telegram в Беларуси произошел сбой. Программисты предполагают, что это связано с блокировкой VPN

Белорусские власти тестировали блокировку VPN?
"Если мне ничего не приснилось, то сегодня ночью тестировали блокировку VPN. Что сломалось: IPSec и SSH, а также всё, что на него завязано. Например git (в гитхаб не тыкалось) и SFTP.

Примечательно, что некоторые другие сервисы, использующие так или иначе SSH, работали. Тут можно думать разное. Автоматическая пометка remote host как VPN с занесением в блоклист?", - написал на своей странице в фейсбуке программист Pavel Selitskas.

По его словам, точно так же тестировалась блокировка Telegram и Viber несколько недель назад. Всё длилось примерно час, с часу до двух ночи.

Wireguard выстоял, OpenVPN тоже отгнил. Tor продолжал работать.


зона недоступности Telegram, данные сервиса Downdetector
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой ночью в работе Telegram в Беларуси произошел сбой. Программисты предполагают, что это связано с блокировкой VPN
 
Новости дня
Новости разные
 
Киркоров летит в Витебск на частном самолете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика