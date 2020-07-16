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Мингорисполком о Красном костеле: организация обязана возмещать расходы по закону

16.07.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мингорисполкоме прокомментировали ситуацию с Красным костелом. Подробности сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На днях религиозная община возмутилась выставленным Красному костелу счетом по налогам. Прихожане стали собирать подписи, чтобы вернуть храм в собственность парафии Святого Симеона и Святой Елены.

В Мингорисполкоме поясняют, что Красный костел — собственность государства, он имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. В 2013 году объект передали из республиканской в коммунальную (т. е. городскую) собственность. Теперь на праве хозяйственного ведения объект закреплен за КУП «Мінская спадчына». В то же время на основании договора, заключенного с предприятием, религиозная община «Римско-католический приход святого Симона и святой Елены» получила в безвозмездное пользование два объекта недвижимости: дом настоятеля и здание костела общей площадью 3,3 тысячи «квадратов».

В октябре 2017-го началась первая очередь реконструкции католического храма, во время которой полностью отремонтировано здание плебании, реконструированы фасады костела, заменена кровля и дверные блоки.

Объект сдали в эксплуатацию в мае 2019 года. Стоимость работ составила более 5,3 миллиона рублей, из которых 94% — это средства городского бюджета, остальная часть — деньги, заработанные во время республиканского субботника и средства «Мінскай спадчыны». Сообщается, что религиозная община в финансировании работ участия не принимала.

— Что касается выставленных приходу платежей. Согласно действующему законодательству, организация, которой передано в безвозмездное пользование государственное имущество, обязана возмещать расходы по земельному налогу, налогу на недвижимость, а также по начисленной амортизации. На этом основании приходу и начисляются ежемесячные платежи в сумме 14,3 тысячи рублей. С июня прошлого года начисления не уплачиваются, задолженность составляет более 166 тысяч рублей, — сообщают в Мингорисполкоме.

 
Теги: Минск
 
 
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На днях религиозная община возмутилась выставленным Красному костелу счетам по налогам. У прихожан стали собирать подписи, чтобы вернуть храм в собственность...
 
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