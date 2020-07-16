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Названо имя самой красивой женщины в королевской семье

16.07.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названо имя самой красивой женщины в королевской семье

Известный лондонский пластический хирург Джулиан Де Сильва провел анализ лиц самых знаменитых королевских особ женского пола. Наиболее красивой признана принцесса Диана, пишет The Daily Mail. 

Анализ основан на принципе «золотого сечения». Его создали в Древней Греции, чтобы определять «физическое совершенство» лица. Этот принцип использовал Леонардо да Винчи для выведения формулы идеального человеческого тела в своей работе «Витрувианский человек».

Пластический хирург применил компьютерные технологии и древние расчеты. В результате Де Сильва пришел к заключению, что черты лица принцессы Дианы близки к идеалу на 89,05%. 

Второе место заняла королева Иордании Рания Аль-Абдулла – 88,9%, третье – Грейс Келли из Монако – 88,8%. На четвертой позиции оказалась супруга принца Гарри Меган Маркл – 87,4%. Она обошла жену принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая заняла пятое место – 86,8%. 

ФОТО: marieclaire.ru

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Известный лондонский пластический хирург Джулиан Де Сильва провел анализ лиц самых знаменитых королевских особ женского пола. Наиболее красивой признана...
 
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