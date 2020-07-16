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Названо имя самой красивой женщины в королевской семье
Источник материала: ОНТ
Известный лондонский пластический хирург Джулиан Де Сильва провел анализ лиц самых знаменитых королевских особ женского пола. Наиболее красивой признана принцесса Диана,
Анализ основан на принципе «золотого сечения». Его создали в Древней Греции, чтобы определять «физическое совершенство» лица. Этот принцип использовал Леонардо да Винчи для выведения формулы идеального человеческого тела в своей работе «Витрувианский человек».
Пластический хирург применил компьютерные технологии и древние расчеты. В результате Де Сильва пришел к заключению, что черты лица принцессы Дианы близки к идеалу на 89,05%.
Второе место заняла королева Иордании Рания Аль-Абдулла – 88,9%, третье – Грейс Келли из Монако – 88,8%. На четвертой позиции оказалась супруга принца Гарри Меган Маркл – 87,4%. Она обошла жену принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая заняла пятое место – 86,8%.
ФОТО: marieclaire.ru
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Известный лондонский пластический хирург Джулиан Де Сильва провел анализ лиц самых знаменитых королевских особ женского пола. Наиболее красивой признана...
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