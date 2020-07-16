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Посмотрите, что сделал водитель, когда понял, что его будут грабить: видео с регистратора

16.07.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чили видеорегистратор в авто снял неудавшуюся попытку дорожного ограбления: водитель очень быстро сообразил, что с ним собираются сделать, и решил действовать на упреждение. Результат получился плачевным для грабителей. Посмотрите, что предпринял водитель.

 
 
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