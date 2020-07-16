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БГПУ проведет дни открытых дверей онлайн

17.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Факультеты и институты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка проведут с 21 по 23 июля дни открытых дверей в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

БГПУ проведет дни открытых дверей онлайн

«Абитуриенты и их родители познакомятся с главным педагогическим вузом Беларуси, смогут задать вопросы администрации факультетов и институтов, узнать об особенностях поступления и обучения, насыщенной научной, культурной и спортивной жизни университета. Для подключения к онлайн-мероприятию выбранного факультета или института необходимо пройти по ссылке (вся необходимая информация размещена на сайте вуза). На странице входа ввести свое имя и нажать «подключиться». При подключении выбрать режим «только слушать», — пояснили в пресс-службе.

Дни открытых дверей в Институте инклюзивного образования, Институте психологии, на историческом факультете, а также дошкольного образования состоятся 21 июля. На факультетах естествознания, начального образования, физико-математическом и факультете социально-педагогических технологий — 22 июля. На филологическом факультете, эстетического образования и физического воспитания абитуриентов ждут 23 июля.

Дни открытых дверей также будут транслироваться на официальном YouTube-канале БГПУ. Кроме того, 23 июля пройдет онлайн-конференция с приемной комиссией. Ее представители расскажут о правилах, сроках и цифрах приема, проходных баллах прошлого года, льготах при поступлении. Начало в 11.00.

В пресс-службе добавили, что на сайте университета есть рубрика «Абитуриенту», где размещена актуальная информация, касающаяся поступления.

Источник: БелТА

 
 
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Факультеты и институты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка проведут с 21 по 23 июля дни открытых дверей в
 
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