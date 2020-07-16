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Киркоров летит в Витебск на частном самолете

16.07.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Филипп Киркоров летит на «Славянский базар в Витебске» на турбовинтовом самолете «Pilatus PC-12» частной авиакомпании «BySky». Воздушное судно уже пересек государственную границу Республики Беларусь.




Певец опубликовал в Instagram сторис с посадкой в маленький самолетик в Шереметьево. При этом он заявил, что летит получать награду из рук президента Беларуси. Вылет из Москвы состоялся в 12:30.

Напомним, что в 15:00 в Витебске ожидается открытие именной звезды Филиппа Киркорова у Летенго амфитеатра. В 16:00 должен состояться «Зездный час» с участием певца, это мероприятие пройдет в пресс-центре фестиваля, который в этом году разместили в концертном зале «Витебск».

Кстати, Киркоров стал обладателем специальной награды президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Сегодня во время гала-концерта открытия «Славянского базара в Витебске» он должен получить награду из рук Александра Лукашенко.
 
Теги: Витебск
 
 
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Филипп Киркоров летит на «Славянский базар в Витебске» на турбовинтовом самолете «Pilatus PC-12» частной авиакомпании «BySky». Воздушное судно уже пересек...
 
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