Шутка австралийца о выигрыше в лотерею обернулась джекпотом у его жены

Источник материала: ОНТ

Житель Карлингфорда (Новый Южный Уэльс, Австралия) пошутил о выигрыше в лотерею. Это обернулось тем, что его жена сорвала джекпот. Историю рассказывает UPI.

Супруги приобрели два билета мгновенной лотереи. Австралийцы стерли защитный слой одновременно. Мужчина пошутил, что выиграл главный приз. Его жена ответила, что тоже выиграла главный приз.

Австралиец признался, что сразу не поверил словам супруги. Тогда женщина показала ему билет. Там было написано про выигрыш.

Супруги получили семь тысяч австралийских долларов (около 4900 долларов США). Теперь семья планирует побаловать себя.

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