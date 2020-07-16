Как комета NEOWISE выглядит с борта МКС: кадры от астронавта NASA

Источник материала: Tut.by

Почти две недели назад, 5 июля, астронавт Боб Бенкен, который 30 мая отправился на МКС на корабле Crew Dragon, снял недавно обнаруженную комету NEOWISE с борта Международной космической станции. Теперь, как пишет Business Insider, эти многочисленные фото смонтированы в один ролик, который вы можете увидеть ниже.

Кадры были сняты, когда космическая станция пролетала над Ближним Востоком. Тогда комета была видна какое-то время над предрассветным горизонтом. Затем она ​​исчезла в слепящем солнечном свете.

Как сказал The New York Times астронавт NASA Боб Бенкен, «это было просто потрясающее зрелище».



Фото: NASA

Бенкен и его коллеги сделали сотни фотографий, которые британский художник-график Шон Доран смонтировал в один ролик повышенной четкости, показывающий события в режиме реального времени.

Последовательность состоит из 550 фотографий с большой выдержкой, сделанных за семь минут, рассказал Доран в интервью Business Insider. Обычно это обеспечивает всего 18 секунд видео, поэтому он интерполировал изображения для заполнения кадров, сглаживания последовательности и создания плавного воспроизведения.

Этот результат дает зрителям ощущение того, каково это — быть на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 км/ч и видя, как поднимается комета.

Если же вы хотите рассмотреть комету с Земли, то посмотрите на ясное небо ранним утром. Комета должна приблизиться к нам больше всего 23 июля — примерно на 103 миллионов километров.

Астрономы предполагают, что комета будет видна до начала августа. Затем она продолжит свой путь в космосе и вернется обратно только примерно через 6768 лет.