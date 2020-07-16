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В Турции при крушении самолёта службы безопасности погибли 7 человек

16.07.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. На востоке Турции потерпел крушение самолёт службы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции при крушении самолёта службы безопасности погибли 7 человек

В результате ЧП погибли 7 человек, находившихся на борту. Воздушное судно выполняло разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с понедельника.

В Турции при крушении самолёта службы безопасности погибли 7 человек

Накануне с бортом была потеряна связь. А через несколько часов спасатели обнаружили обломки самолёта в горах на западе провинции Ван. На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит установить, что стало причиной крушения.

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Новости Турции. На востоке Турции потерпел крушение самолёт службы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП погибли 7 человек,...
 
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