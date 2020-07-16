Эксперимент: проверили, покроет ли перерасчет за водоснабжение затраты на слив плохой воды

Источник материала: Tut.by

«Минскводоканал» минчанам, у которых в конце июня из кранов шла плохая вода, сделал перерасчет за ее слив. В жировках, которые пришли столичным жителям на днях, в графе сумма за водоснабжение и канализацию выставили 0 рублей. Однако перерасчет сделали по показаниям счетчиков за май, ведь июньские данные подаются только сейчас. Специалисты «Минскводоканала» успокаивают, мол, освобождение от оплаты за целый месяц с лихвой покроет расходы на слив за пару дней. Но многие минчане заподозрили подвох — по их ощущениям, в июне воды из-за неполадок в системе водоснабжения ушло больше чем в мае. FINANCE.TUT.BY провел эксперимент и выяснил, сколько воды можно было слить в квартире.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 24 по 27 июня, напомним, 800 тысяч минчан из Фрунзенского, Московского и частично других районов столицы остались без нормальной воды, она была с таким сильным запахом, что использовать ее оказалось невозможно, не говоря уже про пить. Чтобы скорее из кранов пошла нормальная вода, ее сливали.

Как и было обещано людям, в июле они получили жировки с перерасчетом за воду и канализацию. Вот только им не ясно, почему этот перерасчет сделали по майским показаниям, а не по данным за июнь, когда и проводился слив.

«Минскводоканал» еще в начале июля заверил потребителей, что в минусе они не останутся в любом случае.

— Перерасчет будет сделан за весь объем водоснабжения и за весь объем водоотведения за целый месяц, а не только за те дни, когда были проблемы с водой, — отметили на предприятии. — В любом случае это покроет расход воды на слив. Человек, открыв краны, может слить 3−4 куба воды, а если прописано, к примеру, 4 человека, то там месячный расход воды, скажем, 16 кубов.

Однако такие разъяснения многих минчан не убедили. На форумах и в соцсетях стали появляться недовольные сообщения, мол, «обманули, в июне на слив ушло больше воды, чем потратили в мае».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Решили проверить, сколько же воды реально слили минчане и окупилась ли она перерасчетом. Мы открыли на час холодную воду на кухне и ванной на полную мощность и посмотрели, каким будет расход за час. У нас вылился плюс минус куб (дата и время эксперимента, а также показания на фото).

Среднюю продолжительность слива воды мы выяснили опросив жителей пострадавших районов. Максимальное время, которое нам назвали — 6 часов, минимальное — 1 час. Среднее же получилось 2,8 часа. То есть никто из опрошенных, как некоторые пишут в эмоциональных постах «днем и ночью все 4 дня» воду не сливал, а сделал это только тогда, когда 25 июня поступила команда. Ну и несколько раз по 20−30 минут позже, чтобы уж наверняка очистить трубопровод.

Если перевести временные затраты на слив в кубы воды, то получится, что за 6 часов мы бы слили 6 кубов воды, за 1 час — всего куб, за 2,8 часа — 2,8 куба. Журналист, в квартире которого проводился эксперимент, в мае вылил 8,5 куба воды. То есть даже затраты на самый продолжительный слив окупились бы. А некоторые — те кто сливал немного или уезжал в июне на время водного коллапса, из-за перерасчета смогли еще и сэкономить. В минусе могли остаться только те, кто обычно воду экономит, а в эти дни сливал ее из всех кранов длительное время.