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В Иране вспыхнул пожар на судостроительном заводе

16.07.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирана. Сильнейший пожар вспыхнул на судостроительном заводе в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в городе Бушер на юге страны. Возгорание началось в порту, где на верфях находились 7 кораблей. Пламя быстро распространилось, охватив суда. Окрестности заволокло густым едким дымом.

В Иране вспыхнул пожар на судостроительном заводе

На борьбу со стихией были брошены десятки пожарных, однако работа специалистов осложнялась сильным ветром. Кроме того, дополнительную опасность представляли легковоспламеняющиеся материалы, которые в большом количестве хранились на заводе. И всё же возгорание было локализовано. О погибших не сообщается.

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Новости Ирана. Сильнейший пожар вспыхнул на судостроительном заводе в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Бушер на...
 
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