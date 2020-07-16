В Иране вспыхнул пожар на судостроительном заводе

Источник материала: СТВ

Новости Ирана. Сильнейший пожар вспыхнул на судостроительном заводе в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в городе Бушер на юге страны. Возгорание началось в порту, где на верфях находились 7 кораблей. Пламя быстро распространилось, охватив суда. Окрестности заволокло густым едким дымом.





На борьбу со стихией были брошены десятки пожарных, однако работа специалистов осложнялась сильным ветром. Кроме того, дополнительную опасность представляли легковоспламеняющиеся материалы, которые в большом количестве хранились на заводе. И всё же возгорание было локализовано. О погибших не сообщается.