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Политолог: Все альтернативные политические силы игнорируют очевидный факт - нас ждет Площадь

16.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На проходящих президентских выборах нужна общая кампания, иначе весь протестный подъем будет слит, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Политолог: Все альтернативные политические силы игнорируют очевидный факт - нас ждет Площадь
Площадь Независимости, 19 декабря 2010 года
– После того, как отказали в регистрации Бабарико и Цепкало, стала обсуждаться идея бойкота выборов. Но его противники считают, что он будет самым проигрышным вариантом: на голосование придут только сторонники Лукашенко и он таким образом одержит электоральную победу. А у вас какое мнение на этот счет? 

– Я думаю, сейчас все споры относительно бойкота или участия в выборах являются бессмысленными. Сейчас уже нет времени ни на бойкот, ни на, наверное, обобщенную кампанию участия.

Если бы Бабарико оставался хедлайнером кампании, он мог бы сконцентрировать на себе основное внимание и за ним бы последовали люди. Была бы определена тактика действий во время голосования и после.

Сейчас, когда Бабарико нет, люди ни на кого не ориентируются. Часть по-прежнему слушает, что говорит штаб Бабарико, но он в политическом смысле не говорит ничего разумного.  

Сейчас важна любая общая кампания с участием большинства главных альтернативных политических игроков. Нужен альянс штабов – ну хотя бы Бабарико, Цепкало и Тихановской. 


Уже начинается: кто в лес, кто по дрова. Призывают подавать жалобы, люди приходят их подавать, но это перерастает в спонтанные акции. Что вообще-то нужно прогнозировать и планировать, предлагая людям осмысленный способ поведения. Но об этом не заботятся, поэтому происходящее превращается в хаос.

Нужная общая кампания, а какой ей быть – может решаться в переговорах. Времени уже осталось крайне мало.

Очевидный факт, который случится и который пока все игнорируют – массовые выступления, которые будут в день выборов или перед ним. Нужно прогнозировать и понимать, что с этим делать, как ими управлять.

Может быть не нужно давать людям выходить на улицу спонтанно и по любому поводу – их будут бить, а нужно как-то накапливать энергию. Нужно вести организационную работу, дать людям ясное понимание, что и зачем делать.

Этого, к сожалению, сегодня никто не делает. Кампания просто сливается в унитаз, несмотря на весь произошедший подъем. 

– Как вы оцениваете предложение штаба Бабарико: прийти на выборы 9 августа и проголосовать за любого кандидата, которого избиратель посчитает достойным?

Это называется сдаться без боя. В политическом смысле это глупость. Политически так нельзя победить. Это слить все, что было сделано, все накопленные за это время ресурсы. 

Когда люди, находясь в лидерской позиции, призывают к подобного рода абсурдным в политическом смысле действиям – это конец политической кампании.


– А что, если за оставшееся время штабам альтернативных претендентам удастся договориться – кто из оставшихся кандидатов мог бы, на ваш взгляд, стать тем «единым», за которого призвали бы голосовать?

– Мне кажется, что на эту роль лучше всего подошла бы Светлана Тихановская. По доступным данным в виде интернет-опросов (а других у нас нет) у нее рейтинг выше, чем у других. 

Она – человек с чистым бэкграундом, за ней нет отрицательного имиджа, у нее искренние человеческие выступления. На нее переносятся симпатии, завоеванные Сергеем Тихановским. Политизированная публика охотнее пойдет за ней, чем за кем-то другим.
 
 
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На проходящих президентских выборах нужна общая кампания, иначе весь протестный подъем будет слит, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра...
 
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