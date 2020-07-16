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Темнокожий актер Идрис Эльба просит не цензурировать кино с расистскими сценами

16.07.2020 16:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский актер Идрис Эльба призвал не удалять расистские сцены из старых фильмов и сериалов. Он уверен, что зритель имеет право знать об устаревших неполиткорректных взглядах. Вместо цензуры актер предлагает использовать систему рейтингов.


Идрис Эльба. Фото: Reuters

Идрис Эльба, известный ролями в фильмах «28 недель спустя», «Мальчики-налетчики» и сериале «Лютер», выступает против цензурирования расистского контента в старых фильмах, как это начали делать многие стриминговые площадки, такие, как HBO, Netflix и Hulu. Поводом стало набравшее популярность движение против расизма Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Выход из ситуации Идрис видит в введении системы рейтингов, которая будет предупреждать о возможном наличии оскорбительных сцен.

— Для этого у нас есть система рейтингов. Мы сообщаем, что здесь есть контент для всех, только для зрителей с родителями, для людей старше 15 лет, старше 18 лет. Чтобы глумиться над правдой, вы должны знать правду. Но цензурировать расистские сцены, убирать их? Задумайтесь на секунду: мне кажется, зрители должны знать, что люди делали подобные проекты.


Кадр из фильма «Унесенные ветром»

Напомним, что в начале лета культовый фильм «Унесенные ветром» 1939 года убрали из каталога HBO Max (но уже вернули). Такое решение было продиктовано протестами в США, начавшимися после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. После этого стриминги один за другим начали вырезать из старых сериалов «расистские» сцены. Например, эпизоды с блэкфейсом, то есть гримом, который используют белые актеры, чтобы карикатурно изобразить темнокожих людей. Такие эпизоды были удалены из сериалов «Сообщество», «Офис», «Студия 30» и «Золотые девочки».

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Британский актер Идрис Эльба призвал не удалять расистские сцены из старых фильмов и сериалов. Он уверен, что зритель имеет право знать об устаревших...
 
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