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Киркоров в Витебске: Вдыхаю белорусский воздух и плевать мне на этот коронавирус!
Источник материала: ОНТ
Филипп Киркоров прибыл на «Славянский Базар» в Витебске. После выхода из самолета его встретили журналисты ОНТ.
Сразу после торжественного поднятия флага «Славянского Базара» была зажжена звезда с именем Филиппа Киркорова возле главной площадки фестиваля. Артист стал новым лауретом специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство - к миру и взаимопониманию». Звезда стала 16-й на Площади звезд.
Фото: скриншот из прямой трансляции фестиваля в соцсети «Одноклассники»
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Филипп Киркоров прибыл на «Славянский Базар» в Витебске. После выхода из самолета его встретили журналисты ОНТ. Сразу после торжественного поднятия флага...
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