Киркоров в Витебске: Вдыхаю белорусский воздух и плевать мне на этот коронавирус!

Источник материала: ОНТ

Филипп Киркоров прибыл на «Славянский Базар» в Витебске. После выхода из самолета его встретили журналисты ОНТ.

Сразу после торжественного поднятия флага «Славянского Базара» была зажжена звезда с именем Филиппа Киркорова возле главной площадки фестиваля. Артист стал новым лауретом специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство - к миру и взаимопониманию». Звезда стала 16-й на Площади звезд.

Фото: скриншот из прямой трансляции фестиваля в соцсети «Одноклассники»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram