ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Киркоров в Витебске: Вдыхаю белорусский воздух и плевать мне на этот коронавирус!

16.07.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Филипп Киркоров прибыл на «Славянский Базар» в Витебске. После выхода из самолета его встретили журналисты ОНТ.

Сразу после торжественного поднятия флага «Славянского Базара» была зажжена звезда с именем Филиппа Киркорова возле главной площадки фестиваля. Артист стал новым лауретом специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство - к миру и взаимопониманию». Звезда стала 16-й на Площади звезд.

Фото: скриншот из прямой трансляции фестиваля в соцсети «Одноклассники» 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филипп Киркоров прибыл на «Славянский Базар» в Витебске. После выхода из самолета его встретили журналисты ОНТ. Сразу после торжественного поднятия флага...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Стреляют, деток маленьких в ямки кидают». Она ушла в партизанки, чтобы спастись
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика