«Жидкое зло». За шесть месяцев 2020 года в области этиловым спиртом отравились около 130 человек

Источник материала: Виртуальный Брест

За шесть месяцев 2020 года в области этиловым спиртом отравились около 130 человек, другими спиртами и органическими растворителями, включая органические летучие соединения, отравились более 10 человек.





О злоупотреблении спиртными напитками говорят многие, начиная от медиков, заканчивая неравнодушными гражданами. К сожалению, есть люди, не задумывающиеся о пагубном воздействии алкоголя на организм. Более того находятся и те граждане, которые по тем или иным причинам употребляют суррогаты алкоголя. В ход идут разбавленный спирт неизвестного происхождения, медицинские препараты, содержащие этиловый спирт, автомобильные стеклоомывающие жидкости, а иногда и антифризы (жидкости для охлаждения двигателя автотранспорта). Опасны для здоровья все, но некоторые смертельно опасны. К последним относятся стеклоомывающие жидкости, содержащие метиловый спирт и антифризы, содержащие этиленгликоль.

По одной из классификаций, отравления делятся на случайные и умышленные. Большую часть отравлений составляют случайные, когда люди по ошибке употребляют технические жидкости, медицинские препараты, бытовые яды… Основным мотивом таких случайностей является желание почувствовать опьянение. «Хотя уместно ли здесь слово «случайность», если человек целенаправленно употребил яркоокрашенный стеклоомыватель, рассчитывая получить алкогольное опьянение, а получил смертельное отравление метиловым спиртом, – рассуждает заместитель начальника управления лабараторных исследований вещественных доказательств биологического характера – начальник отдела судебно-химических экспертиз Татьяна Хорунжая. – И дополняет: как правило, в составе автомобильных стеклоомывателей содержится этиловый спирт. Такой «напиток» значительно дешевле, чем алкоголь в магазине, ведь его обычно покупают с рук. Для удешевления таких жидкостей вместо этилового спирта может быть использован метиловый спирт».

Исходя из экспертной практики, по словам Татьяны Владимировны, употребление метилового спирта или этиленгликоля приводит к летальному исходу или инвалидности. При употреблении метанола нарушается зрение, вплоть до полной слепоты из-за повреждения зрительных нервов. После употребления этиленгликоля развивается почечная недостаточность.

В случае отравления алкоголем или суррогатами алкоголя проводятся экспертизы биологических жидкостей в отделе судебно-химических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области.

Обезопасить себя и своих близких от таких отправлений можно, если не употреблять алкогольные напитки неизвестного происхождения, в неоригинальной таре (упаковке), без акцизных марок. Также нежелательно приобретать алкогольные напитки с рук и, конечно же, человек не должен принимать внутрь жидкости, не предназначенные для употребления, стеклоомыватели, стеклоочистители, антифризы. Не стоит ни на минуту забывать: в избыточном количестве опасен даже самый качественный алкоголь.

Анна Мацкевич,

официальный предствитель УГКСЭ по Брестской области