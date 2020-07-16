Судя по предвыборным обещаниям Александра Лукашенко, его президентская программа заключается в поддержке и расширении государственного сектора экономики и усилении государственного контроля над частным бизнесом.





Похоже, что на Лукашенко очень сильное впечатление произвело появление сразу двух серьезных конкурентов на президентских выборах – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, и сам факт того, что люди из бизнеса сделали попытку пойти во власть. У них оказались и идеи, и средства, которые были заработаны в Беларуси, и никакой благодарности за это Лукашенко они не продемонстрировали.





В связи с этим Лукашенко значительно поменял планы в отношении экономической политики. Если ранее он разрешал правительству делать вид, что страна движется к рыночной экономике, то сейчас принято решение пойти в обратном направлении.





Движение к рынку изображал бывший премьер-министр РБ Сергей Румас, который, похоже, искренне верил в постепенные реформы. Под его руководством разрабатывалось несколько программ преобразований, которые должны были обеспечить равную конкуренцию частного и государственного бизнеса.





Но Виктор Бабарико неосторожно сказал, что значительная часть планов правительства его устраивает, что поставило крест на карьере Сергея Румаса. Он был срочно отправлен в отставку, а все его планы, похоже, отправлены в мусорную корзину.





По крайней мере, такой вывод можно сделать из выступлений Александра Лукашенко во время многочисленных встреч, проведенных им за последнее время. Он явно "разочаровался" в белорусских бизнесменах, и теперь главной целью экономической политики Беларуси он собирается сделать ликвидацию условий для возникновения белорусского частного капитала, а управлять экономикой, как государственной, так и частной, будет сам.





У частников не должно быть денег

Лукашенко, посетив 10 июля завод «Атлант», заявил, что собирается возродить старую систему государственного планирования, от которой ранее отказались, заменив ее прогнозированием. Теперь же он собирается вернуться к старой практике. В частности, создать перечень новых предприятий, которые будут построены в следующей пятилетке.





Формально от реформ Лукашенко решил не отказываться, но они будут своеобразными: их суть в том, чтобы совершенствовать то, что уже есть. Для этого, в частности, на предприятия будет доведено задание осваивать новые виды продукции.





Вплотную Лукашенко собирается заняться и частным бизнесом.





Выступая перед активом Минска 7 июля он заметил, комментируя свои действия по поддержке экономики в начале эпидемии COVID-19, что «мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких – и все сидят – ждут, когда правительство внесет президенту на рассмотрение меры так называемой поддержки бизнеса среднего, малого и прочего».





Он подчеркнул, что специально сдерживал этот процесс и ждал, когда бизнес достанет из кармана свои деньги.





Этим дело не ограничилось.





10 июля он заявил, что правительство должно взять примерно 10 ведущих предприятий страны, рассчитать среднюю зарплату на них, и довести полученную величину к исполнению всех частников в качестве обязательного уровня зарплаты.





При этом на государственных предприятиях никто повышать зарплату таким образом не собирается.





Премьер-министр РБ Роман Головченко 8 июля заявил, посещая Борисовский завод автотракторного электрооборудования, что зарплата должна быть только заработана, а, если она не будет соответствовать производительности труда, возникнут «лишние деньги», которые приведут к инфляции, которая будет съедать рост зарплат.









Впрочем, имеются и исключения. Некоторым группам населения Лукашенко обещает увеличить зарплату. В частности, 29 июня во время встречи с педагогическим активом Беларуси он сообщил, что собирается довести заработную плату профессорско-преподавательского состава в ВУЗах в следующей пятилетке до 150% от средней по стране. Но это похоже на предвыборное обещание, которое совсем не обязательно выполнять.





Лукашенко пытается снизить доходы частников, не только требуя от них увеличения зарплат работникам, но и другими способами, в том числе и прямыми административными запретами.





Так, указом президента РБ от 2 июля 2020 года №247 «О строительстве жилых помещений» установлено, что при долевом строительстве некоторые застройщики не имеют права получить прибыль выше 5%. Кроме того, преимущественное право строить многоквартирные жилые дома предоставляется коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству, а также строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов.





Денежная политика будет мягкой только для госпредприятий

Впрочем, поддержка экономике в период эпидемии все же оказывается. В частности, Лукашенко в июне приказал Нацбанку и правительству начать смягчение денежной политики.





И Нацбанк с 1 июля снизил ставку рефинансирования с 8% годовых до 7,75%, а с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостановил проведение операций по привлечению денежных средств банков в белорусских рублях в депозиты.





А недавно в Нацбанке вдруг обнаружили, что некоторые банки устанавливают завышенные штрафные санкции при кредитовании предприятий, и потребовали устранить это безобразие к 1 августа. При этом ведомства требуют от государственных предприятий переводить счета в государственные банки.





Что касается правительства, то уже в мае расходы бюджета сектора государственного управления Беларуси превысили доходы на 1,1 млрд. рублей. А дефицит госбюджета составил 0,6 млрд. рублей.





Правительство не сообщило, на что оно тратило средства, но как рассказал его глава Роман Головченко 7 июля, правительство решило увеличить поставки техники, производимой на ключевых предприятиях страны, на внутренний рынок. Кроме того, некоторым предприятиям оказывается точечная поддержка.





Таким образом, денежная политика в стране смягчается, в основном, для государственных предприятий, а для частных она напротив ужесточается (с учетом требований по зарплате и прибыльности).





Экономическая политика государства будет направлена не только против частного бизнеса, но и против городского населения, которое, особенно в Минске, настроено избрать нового президента.





В связи с этим, скорее всего, Лукашенко стремится ограничить рост численности населения столицы. Так, 7 июля в ходе встречи с активом столицы он заявил, что численность населения Минска не должна превысить 2 млн. человек, а жилищное строительство в столице надо сокращать, развивая города-спутники.









При этом в общегородской очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стоят почти 200 тыс. семей. Это создает условия для бурного развития строительства в столице, что могло бы поддержать экономику всей страны. Но использовать такую возможность не планируется.





Описание экономической программы Александра Лукашенко можно продолжить, но и так уже ясно, на что она направлена. Речь идет о формировании экономической системы, в которой все было бы подконтрольно президенту, а создание частного капитала, независимого от него, было бы затруднено.