Виталий Гурков готов быть рефери в поединках Прокопьева

Источник материала: Tut.by

Все ждали, что скажет Виталий Гурков, и наконец это случилось. Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу поделился в своем Instagram мнением о желании Дмитрия Шакуты подраться с ресторатором Вадимом Прокопьевым, который в свою очередь ранее вызвал на бой президента Александра Лукашенко.

- Друзья! Вы просто атаковали меня сообщениями про Дмитрия Шакуту. Хотите слышать мое мнение по поводу его видеообращения? Все это нелепо и смешно! Дмитрия я уважаю как хорошего в прошлом спортсмена, он много лет был для меня примером, тем более что в молодости он был таким же дрыщом, как и я.

Хочу сказать, что каждый имеет право на собственное мнение и это нормально, если оно не совпадает с вашим. Один из подписчиков прислал мне полное видеообращение Дмитрия, в нем подробно можно разобрать, что ждет господина Прокопьева в случае выхода на ринг против профессионального, хоть и в прошлом, бойца.

[...] Если он возвращается в ринг, думаю, что есть много профессиональных спортсменов, которые смогут удовлетворить это благородное стремление. Камбэки — это всегда сложно, знаю по себе, на них и решиться страшно, и уверенность в себе надо поискать. Да, первый бой лучше провести с «проходным» соперником, которого ты точно размажешь по канатам, но сделать это неторопливо, расчетливо и с присущем маньяку удовольствием. Нужно «почувствовать ринг» и провести все три раунда — даже для этих целей ресторатор не подойдет, несмотря на то, что он неплохо боксировал в колледже.

Со своей стороны хочу сказать: у меня имеется судейская карточка и я готов быть непредвзятым боковым судьей либо рефери во всех вышеперечисленных поединках. Можно все круто сделать — билеты в кассах города, ставки... Никакого насилия! Только спорт! Всем добра! – написал Гурков.