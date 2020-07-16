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«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчане приняли участие в беговой экскурсии по Лошицкому парку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Организатором пробежки выступила Белорусская федерация легкой атлетики. Таким образом любители активного отдыха готовятся к Минскому полумарафону, который пройдет в сентябре.
Каждую среду тренировки проходят в городских парках. В пробежке участвовали как профессионалы, так и новички. Они преодолели дистанцию в 5 километров.
Вероника Гресь, генеральный секретарь ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»:
Юлия Мякинко:
Тренировка была не только полезной, но и познавательной. После легкого кросса бегуны прогулялись по дорожкам парка, а экскурсовод поделился необычными историями и легендами.
Александр Нелюбов, экскурсовод:
Подобные пробежки проходят с начала месяца. Отметим, что регистрация на Минский полумарафон началась в феврале, а завершится 12 сентября.
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Новости Беларуси. Минчане приняли участие в беговой экскурсии по Лошицкому парку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Организатором пробежки...
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