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Новые рекорды: в Бресте проходит открытый Кубок Беларуси по плаванию

16.07.2020 17:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Бресте проходит открытый Кубок Беларуси по плаванию. Спортсмены установили несколько рекордов.

На дистанции 200 метров баттерфляем национальное достижение обновил Иван Шамшурин. Он показал результат в 2 минуты и 5 сотых секунды. Отметим, что прежний рекорд также принадлежал Ивану Шамшурину. Анастасия Шкурдай дважды обновила юношеский рекорд страны в заплыве вольным стилем на сто метров. В финале она первой преодолела дистанцию за 54,34 сотых секунды. Также на Кубке одержали победы лидеры сборной Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Алина Змушко. Завершатся соревнования в субботу.

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте проходит открытый Кубок Беларуси по плаванию. Спортсмены установили несколько рекордов. На дистанции 200 метров баттерфляем национальное достижение...
 
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