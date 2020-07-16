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«Ювентус» не может победить уже в трех матчах подряд
Источник материала: ОНТ
В итальянской Серии А по футболу «Ювентус» не может победить уже в трех матчах подряд.
На этот раз лидер чемпионата сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3. Криштиану Роналду остался без забитых мячей. Туринцы вели в счете 2:0 благодаря голам Гонсало Игуаина и Данило. Но уже к 54-й минуте пропустили трижды. И все же «Ювентус» смог уйти от поражения благодаря точному удару Алекса Сандро. За 5 туров до окончания чемпионата «Юве» опережает «Аталанту» на 7 очков. В 33-м туре «Милан» обыграл «Парму» – 3:1. «Рома» победила «Верону» – 2:1.
Фото: bookmaker-ratings.com.ua
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В итальянской Серии А по футболу «Ювентус» не может победить уже в трех матчах подряд. На этот раз лидер чемпионата сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3. Криштиану...
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