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В МВД проводят проверку по факту обвинений и угроз в адрес сотрудника ГАИ из Ганцевич
16.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Интернет-источник сообщает о сотруднике Госавтоинспекции, который задерживал участников массового мероприятия в Ганцевичах. Суть истории сводится к тому, что инспектор намерен перевестись на службу в другой город из-за общественного давления.
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