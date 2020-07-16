В МВД проводят проверку по факту обвинений и угроз в адрес сотрудника ГАИ из Ганцевич

Источник материала: Виртуальный Брест

Интернет-источник сообщает о сотруднике Госавтоинспекции, который задерживал участников массового мероприятия в Ганцевичах. Суть истории сводится к тому, что инспектор намерен перевестись на службу в другой город из-за общественного давления.





После инцидента в адрес сотрудника и его семьи действительно посыпались нелицеприятные обвинения и даже угрозы. Но покидать прежнее место службы милиционер не собирается.



По фактам оскорбления инспектора проводится проверка.