Первый кандидат показал предвыборную программу: в ней то, что жутко бесит Лукашенко

Источник материала: KYKY

Сергей Черечень первым из зарегистрированных кандидатов в президенты Беларуси показал свою программу. Она появилась на сайте политика.

Черечень предлагает прозрачную приватизацию. Надо сказать, эта тема Александра Лукашенко откровенно бесит. За последнее время он уже множество раз ее по-всякому критиковал. Вот, например, майская цитата президента о приватизации и реформах: «Красиво звучит. Но <...> это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод, он же государственный, завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю, я же уже не первый год президент: наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены».

Вернемся к Черечню. В числе основных пунктов его программы – частная инициатива как двигатель экономики, равенство компаний всех форм собственности, честная и прозрачная приватизация. Политик также хочет отменить «налог на тунеядство» и транспортный налог, а также распределение после вузов. Предполагается и введение моратория на смертную казнь, уточняет Sputnik.

Местная власть, по мнению политика, должна избираться. Он также выступает за реформу государственного аппарата.