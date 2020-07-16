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МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 180 дней

16.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 180 дней

МАРТ постановлением от 14 июля 2020 года №48 продлил государственное регулирование цен на социально значимые товары на 90 дней. Таким образом, общий срок регулирования цен составит до 180 дней, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Напомним, в этот список входят рыба, сливочное, подсолнечное и рапсовое масло, пшеничная мука, пищевая соль, рис белый шлифованный, крупы манная и пшенная, овсяные хлопья, макароны, хлеб, говядина, свинина, мясо кур и цыплят бройлеров, яйца, молоко, кефир, сметана, творог, сыр, детское питание, свежие картофель, свекла, морковь, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры, яблоки, а также чай черный байховый.

Мера направлена прежде всего на предупреждение завышения цен и обеспечение доступности для населения жизненно важных продуктов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

https://www.belta.by/

 
 
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МАРТ постановлением от 14 июля 2020 года №48 продлил государственное регулирование цен на социально значимые товары на 90 дней. Таким образом, общий срок регулирования...
 
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