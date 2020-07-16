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Беларусь – Молдова: что обсуждали премьер-министры двух стран во время переговоров в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече с коллегой из Молдовы Ионом Кику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Товарооборот между странами в 2019 году составил более 220 млн долларов, в этом – по объективным причинам – несколько просел. Главы правительств уверены, что он не только быстро восстановится, но и продолжит расти, ведь у белорусско-молдавских взаимоотношений огромный потенциал.
Беларусь хочет выйти на новый уровень поставок тракторов, автомобилей и автобусов, в том числе на электротяге. Для этого принято решение о включении второго молдавского банка в программу льготного кредитования белорусской техники.
В свою очередь Беларусь заинтересована в наращивании поставок из Молдовы плодоовощной и фармацевтической продукции.
Ион Кику выразил уверенность, что правительства Молдовы и Беларуси будут совместно работать, чтобы вывести отношения двух стран на новый уровень.
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Новости Беларуси. Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии. Об этом заявил белорусский премьер Роман...
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