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«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 600 образцов обуви сезона «Весна-лето – 2021» представили дизайнеры «Марко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из этого числа выберут лучшие образцы, которые начнут массово производить на предприятиях холдинга. Об этом говорили на художественно-техническом совете.
Тренд этого сезона – универсальность и комфорт по доступной цене. В такие рамки дизайнеров поставила мировая пандемия. Впрочем, испытание стало лишь очередным шагом к самосовершенствованию.
Мода на протяжении многих лет неизбежно отражает настроения и события, которые задают курс на современность. Всемирная пандемия тому очередное подтверждение. Большинство людей стали выбирать более практичную обувь, констатирует ведущий производитель этого товара в Беларуси – компания «Марко». А дизайнеры максимально постарались, чтобы коллекция «Весна-лето» уже в начале 2021-го попала к потребителю.
Софья Пчёлко, ведущий художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Конечно, кроссовки не уходят никуда. Это такой тренд, который задержался и будет с нами очень долго. Кеды, желтый цвет.
Анастасия Бут, корреспондент:
Только обуви дизайнеры «Марко» разработали более 600 образцов. К ним в дополнение сумки, ремни. Обязательно элегантные и практичные шубы и дубленки Luxury fox. Всю новую продукцию холдинга, которая еще в единственном экземпляре, представили на суд экспертов.
Алексей Лаговский, директор ООО «МаркоРос» (Россия):
Татьяна Меньших, главный художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Художественно-технический совет – одно из самых важных событий в холдинге. Он дает вектор развития компаний «Марко» на ближайшее полугодие.
Пандемия не отвернула от нашего брендового производителя ни поставщиков, ни клиентов. И даже ускорила процесс внедрения в производство отечественных комплектующих.
Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Мы умеем делать и мы должны белорусское ценить. И я думаю, что мы своими действиями сделаем то, чтобы белорусская продукция была на уровне мировых стандартов.
Долгосрочные инвестиции в гардероб – вот тренд грядущего сезона. Комфортные, недорогие и вместе с тем стильные вещи – визитная карточка «Марко», за что эту продукцию и любят покупатели.
*На правах рекламы.
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Новости Беларуси. Более 600 образцов обуви сезона «Весна-лето – 2021» представили дизайнеры «Марко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из этого числа...
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