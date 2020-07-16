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«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

16.07.2020 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 600 образцов обуви сезона «Весна-лето – 2021» представили дизайнеры «Марко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из этого числа выберут лучшие образцы, которые начнут массово производить на предприятиях холдинга. Об этом говорили на художественно-техническом совете.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Тренд этого сезона – универсальность и комфорт по доступной цене. В такие рамки дизайнеров поставила мировая пандемия. Впрочем, испытание стало лишь очередным шагом к самосовершенствованию.

Анастасия Бут продолжит тему.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Мода на протяжении многих лет неизбежно отражает настроения и события, которые задают курс на современность. Всемирная пандемия тому очередное подтверждение. Большинство людей стали выбирать более практичную обувь, констатирует ведущий производитель этого товара в Беларуси – компания «Марко». А дизайнеры максимально постарались, чтобы коллекция «Весна-лето» уже в начале 2021-го попала к потребителю.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Софья Пчёлко, ведущий художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Мода тоже подстраивается под наш образ жизни, и поэтому тренды становятся не такими остромодными, то есть одну вещь мы можем носить несколько сезонов, и она подходит под разные компоненты гардероба.

Конечно, кроссовки не уходят никуда. Это такой тренд, который задержался и будет с нами очень долго. Кеды, желтый цвет.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Анастасия Бут, корреспондент:
«Леопарды» уже давно вырвались из джунглей и ворвались в обувную индустрию. Впрочем, в следующем сезоне этот animal-принт теряет свою актуальность. На смену «леопарду» приходит яркая и дерзкая «рептилия». «Сафари-шик» – модное оружие женщины, которое обязательно «выстрелит».

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Только обуви дизайнеры «Марко» разработали более 600 образцов. К ним в дополнение сумки, ремни. Обязательно элегантные и практичные шубы и дубленки Luxury fox. Всю новую продукцию холдинга, которая еще в единственном экземпляре, представили на суд экспертов.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Алексей Лаговский, директор ООО «МаркоРос» (Россия):
Для меня главное – посмотреть, куда двигаются предприятия, чтобы мы могли удовлетворить спрос самого взыскательного российского покупателя. Потому что магазины у нас находятся от Подмосковья до Оренбурга, Челябинска, Магнитогорска.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Татьяна Меньших, главный художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Сегодня мы будем рассматривать совместно с нашими коммерческими отделами, совместно с представителями фирменной торговли (и белорусской, и российской) всю обувь, которую девочки-дизайнеры на протяжении полугода создавали и разрабатывали на основании изучения трендов, покупательского спроса. Все изучат, выскажут свое мнение. Потом на основании всего этого будет складываться коллекция, которую вы в скором времени увидите в наших фирменных магазинах.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Художественно-технический совет – одно из самых важных событий в холдинге. Он дает вектор развития компаний «Марко» на ближайшее полугодие.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Пандемия не отвернула от нашего брендового производителя ни поставщиков, ни клиентов. И даже ускорила процесс внедрения в производство отечественных комплектующих.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Мы на нашем меховом комбинате делаем и подкладочные материалы, сейчас запланировали делать кожтовары.

Мы умеем делать и мы должны белорусское ценить. И я думаю, что мы своими действиями сделаем то, чтобы белорусская продукция была на уровне мировых стандартов.

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

«На смену «леопарду» приходит дерзкая «рептилия». Какая обувь будет модной в 2021 году?

Долгосрочные инвестиции в гардероб – вот тренд грядущего сезона. Комфортные, недорогие и вместе с тем стильные вещи – визитная карточка «Марко», за что эту продукцию и любят покупатели.

*На правах рекламы.

Люди в материале: Анастасия Бут, Софья Пчёлко, Алексей Лаговский, Татьяна Меньших, Николай Мартынов

 
 
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Новости Беларуси. Более 600 образцов обуви сезона «Весна-лето – 2021» представили дизайнеры «Марко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из этого числа...
 
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