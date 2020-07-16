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Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

16.07.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.

Также глава государства пообщался с офицерами бригады и витебского гарнизона. Разговор получился довольно откровенным. Речь шла о вызовах и угрозах для нашей страны.

Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы внимательнейшим образом изучали те войны, которые разворачивались за четверть века, начиная с продолжающейся войны в Афганистане, в которой наши ребята повоевали в свое время достаточно. Она и сейчас продолжается, эта война: то активизируется, то затухает. Там как раз миротворцы и нужны, чтобы поддерживать хоть какой-то мирный процесс.

Затем «Буря в пустыне» – так она называлась, да? Американцы, Ирак, всё не перечислишь. Мы видели трагедию в Российской Федерации, во времена чеченской войны, сирийская, ныне в Ливане бойня. И мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооруженные Силы.

Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

Я вас подвожу к тому, что нынешняя ситуация – это не 41-й год, это не Ливия и Сирия. Это Беларусь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы – молодая, суверенная, независимая страна. Получили мы эту независимость без крови, возможно, и без пота.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Равков

 
 
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Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава...
 
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