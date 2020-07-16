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Нюша призналась, что увела своего мужа из семьи
Источник материала: ОНТ
Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, призналась, что увела своего будущего мужа из семьи. Об этом она рассказала в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».
Нюша призналась, что влюбилась в бизнесмена с первого взгляда. Он был в числе организаторов концерта Нюши в Казани. На тот момент Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих детей. Певица отметила, что не хотела быть разлучницей, но и статус любовницы её не устраивал. Также ситуацию осложняло то, что супруга Игоря не хотела давать развод.
Уже спустя год Сивов специально ради нее переехал в Москву.
Певица испытывала сильное давление от общественности, но сама при этом считала, что все делает правильно. В результате в 2017 году пара поженилась, а годом позже у Нюши и Игоря родилась дочь Симба.
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Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, призналась, что увела своего будущего мужа из семьи. Об этом она рассказала в интервью Ирине...
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