Нюша призналась, что увела своего мужа из семьи

Источник материала: ОНТ

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, призналась, что увела своего будущего мужа из семьи. Об этом она рассказала в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

Нюша призналась, что влюбилась в бизнесмена с первого взгляда. Он был в числе организаторов концерта Нюши в Казани. На тот момент Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих детей. Певица отметила, что не хотела быть разлучницей, но и статус любовницы её не устраивал. Также ситуацию осложняло то, что супруга Игоря не хотела давать развод.

Уже спустя год Сивов специально ради нее переехал в Москву.

Певица испытывала сильное давление от общественности, но сама при этом считала, что все делает правильно. В результате в 2017 году пара поженилась, а годом позже у Нюши и Игоря родилась дочь Симба.

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

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