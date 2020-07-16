ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте в 2020г не будет традиционного празднования Дня города из-за коронавируса

16.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 2020 году в Бресте не будет проводиться День города, сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук.

"В этом году День города проводиться не будет. Конечно, все соскучились по праздничной атмосфере, массовым мероприятиям и гуляниям. Но непростая эпидемическая ситуация внесла свои коррективы", - написал Рогачук в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с этим в этом году " мы ограничимся проведением мероприятий в честь 76-ой годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. С соблюдением всех мер предосторожности".

Мэр добавил, что пышные празднества будут проведены в следующем году.

Так, в программе мероприятий 28 июля остаются лишь: 10.00 – возложение на площади Свободы, 11.00 – возложение в Брестской крепости, 18.00 – 19.00 – концерт Брестского городского духового оркестра, посвященный Дню освобождения города (ул. Советская, площадка у Белтелекома).
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году в Бресте не будет проводиться День города, сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нюша призналась, что увела своего мужа из семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика