В Бресте в 2020г не будет традиционного празднования Дня города из-за коронавируса

"В этом году День города проводиться не будет. Конечно, все соскучились по праздничной атмосфере, массовым мероприятиям и гуляниям. Но непростая эпидемическая ситуация внесла свои коррективы", - написал Рогачук в своем Telegram-канале.





По его словам, в связи с этим в этом году " мы ограничимся проведением мероприятий в честь 76-ой годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. С соблюдением всех мер предосторожности".





Мэр добавил, что пышные празднества будут проведены в следующем году.





Так, в программе мероприятий 28 июля остаются лишь: 10.00 – возложение на площади Свободы, 11.00 – возложение в Брестской крепости, 18.00 – 19.00 – концерт Брестского городского духового оркестра, посвященный Дню освобождения города (ул. Советская, площадка у Белтелекома).