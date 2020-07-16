Ответ на объединение штабов? Лукашенко предложил прописать в Конституции, что президентом может быть только служивший в армии









БелТА . "Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова), а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там (на президентской должности) быть не должно", - заявил Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Слова президента приводит государственное агентство





Лукашенко предложил, чтобы в новой Конституции было прописано еще одно требование к тем, кто собирается занять высший государственный пост: президентом может быть только гражданин Беларуси, отслуживший в армии.









Также глава государства отметил, что сейчас идет работа над новым законом о государственной службе. "Мы хотим государственных служащих довести до уровня военных. А чем госслужба отличается? Порой она даже важнее. Они же хотят командовать армией, поэтому госслужба должна быть соответствующая", - подчеркнул он.





Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. Помимо действующего главы государства, на пост президента страны претендуют Анна Конопацкая, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.