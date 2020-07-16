КГК проведет «горячую линию» по вопросам необоснованного увольнения работников и несвоевременной выплаты зарплаты

Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля с 17 по 24 июля проведет прямую линию. Граждане смогут задать вопросы по поводу незаконных увольнений и несвоевременной выплаты заработной платы.

Линия будет работать по будням с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14.

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