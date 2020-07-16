Источник материала: Вороновская газета





Белорусский народ никогда не пасует перед вызовами времени. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛСЯ В ВИТЕБСКЕ Витебске" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1594955293776294.jpg" alt="Лукашенко: «Славянский базар» в Витебске всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов"> Торжественное открытие XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоялось в Летнем амфитеатре. Витебске" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1594955293776294.jpg" alt="Лукашенко: «Славянский базар» в Витебске всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов">

По словам главы государства, «Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства. И оно, подчеркнул Президент, должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, — «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

«Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов», — заявил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что на фестивальной сцене из года в год выступали сотни артистов разных национальностей, разных политических и религиозных взглядов, из различных государств. Но, невзирая на международные конфликты, межнациональные и внутриполитические кризисы, здесь всегда царили мир, дружба и взаимопонимание. «В чем секрет? Наверное, и прежде всего — в культурном коде славян, в общей тысячелетней истории предков современных славянских народов. В ней мы не найдем фактов варварского разрушения традиций и уничтожения других цивилизаций. Есть только созидание и взаимообогащение культур. Мы мирные люди, делали и будем делать все красиво и по-мирному. Поэтому ежегодно «Славянский базар в Витебске» притягивает к себе участников и гостей из разных уголков планеты на этот живописный берег Двины. В город, который веками вдохновлял на творчество известных музыкантов, художников, актеров, который подарил нам талантливых режиссеров и дизайнеров, ученых и конструкторов, спортсменов и тренеров, прославивших белорусскую и не только землю на весь мир», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко заметил, что «Славянский базар» — это не только песни, но и сосредоточие всех направлений и видов культур. Он убежден, что и сегодня витебский амфитеатр собрал самых ярких артистов, самых добрых и отзывчивых зрителей. Таких, которые приходят и приезжают на этот праздник по зову сердца. «Тех, кого объединяет искренняя любовь к общенациональной славянской культуре», — добавил Президент.

Глава государства пожелал гостям и участникам фестиваля, чтобы эти дни подарили им много ярких эмоций, а конкурсы открыли новые имена в мире искусства.-0-

Фото Александра Хитрова и Андрея Покумейко

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