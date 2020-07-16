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Вадим Гигин: традиционные СМИ сохраняют мощное влияние на общественное сознание

16.07.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вадим Гигин: традиционные СМИ сохраняют мощное влияние на общественное сознание

В век высоких технологий и интернета традиционные СМИ несмотря ни на что сохраняют мощное влияние на общественное сознание, и тому есть объективные причины. Такое мнение в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказал кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин. 

Вадим Гигин: «Ведь и вы, и наши коллеги из газет, они делают информацию. И люди ссылаются на контент, на информацию. Да, возможно, уменьшается пользование тем или иным средством коммуникации. Ушло проводное радио, но радио-то не исчезло, когда мы едем в машине, мы слушаем радио… Действительно люди за 60 лет, например, в большей степени чем молодежь читают газеты, смотрят телевидение. Но это люди авторитетные. И когда этот человек выходит во двор, общается со своей семьей, он оказывает свое влияние. Во многих изданиях зарубежных, печатных, пишут тираж, как правило небольшой уже, и охват аудитории. Охват аудитории выводится на основании опять-таки исследований... Да, интернет – это основной источник получения информации для молодежи. Но телевидение также остается одним из основных источников информации, а для некоторых возрастных групп – главным».

При этом Гигин подчеркнул, что одной из наиболее важных и привлекающих потребителя сторон печатных и телевизионных СМИ остается аналитика. «Люди доверяю грамотной, профессиональной журналистской информации. Кто ее производит? Те журналисты, которые работают в редакциях, на телеканалах», – резюмировал Вадим Гигин.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного» 


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В век высоких технологий и интернета традиционные СМИ несмотря ни на что сохраняют мощное влияние на общественное сознание, и тому есть объективные причины. Такое...
 
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