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Вадим Гигин: традиционные СМИ сохраняют мощное влияние на общественное сознание
Источник материала: ОНТ
В век высоких технологий и интернета традиционные СМИ несмотря ни на что сохраняют мощное влияние на общественное сознание, и тому есть объективные причины. Такое мнение в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказал кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.
При этом Гигин подчеркнул, что одной из наиболее важных и привлекающих потребителя сторон печатных и телевизионных СМИ остается аналитика. «Люди доверяю грамотной, профессиональной журналистской информации. Кто ее производит? Те журналисты, которые работают в редакциях, на телеканалах», – резюмировал Вадим Гигин.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного»
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В век высоких технологий и интернета традиционные СМИ несмотря ни на что сохраняют мощное влияние на общественное сознание, и тому есть объективные причины. Такое...
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