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Кубок Беларуси по лёгкой атлетике стартовал в Бресте: уже определены победители в нескольких дисциплинах

16.07.2020 21:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте сегодня стартовал Кубок Беларуси по лёгкой атлетике. В первый соревновательный день разыграны медали в самых зрелищных дисциплинах.

Уверенно выступили лидеры сборной страны. В беге на 100 м с барьерами чемпионка Европы Эльвира Герман выиграла с результатом 12,80 сек. Второй стала Светлана Парахонько, на третьем месте – Руслана Рашкован. Отметим, что Алина Талай в Кубке Беларуси не участвует.

У мужчин 110 м с барьерами выиграл Виталий Парахонько. В гладком спринте Кристина Тимановская не оставила соперницам шансов. У нее первое место на стометровке с результатом 11,53 сек. Отметим победу Татьяны Холодович в метании копья, она отправила снаряд на 64 м и 33 см. Завтра соревнования в Бресте продолжатся. Напомним, что в конце июля наших легкоатлетов ждет чемпионат Беларуси, который пройдет на столичном стадионе «Динамо».

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте сегодня стартовал Кубок Беларуси по лёгкой атлетике. В первый соревновательный день разыграны медали в самых зрелищных дисциплинах. Уверенно выступили...
 
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