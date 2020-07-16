IT-рота: чем она уникальна и как в нее попасть?

Источник материала: ОНТ

О военнослужащих – тех, кто оттачивают свой профессионализм в IT-роте. Проект, созданный в Беларуси два года назад, до сих пор уникален на постсоветском пространстве. Попасть в подразделение сегодня – значит, выдержать конкуренцию от семи человек на место. А защищать родину придётся не с оружием в руках, а с помощью компьютерных кодов.

Только за 2019-й военные «айтишники» разработали восемь программ, задача на этот год – два десятка IT-продуктов. В первую очередь, для белорусской армии, а там – можно выходить на зарубежные заказы.

О продвижении разработок на экспорт акцентировал внимание и Александр Лукашенко, посещая Военную академию. О «цифровой» службе, которая, может, и не опасна, но трудна.

Учебная аудитория – чем не офис, 8 часов занятий – как полноценный рабочий день. Вот только домой после таких будней не уйдешь. А утром не проспишь построение. Все-таки служба, пусть и «цифровая». За компьютер, конечно, не с ходу – «айтишники» ведь военные. Поэтому и в расписании сперва – курс «молодого бойца»: физподготовка, стрельба, устав – все по классике жанра. За плечами у Дмитрия – 4 года промышленных разработок в Академии наук. И вот как два месяца он уже в IT-роте.

Дмитрий Бацкель, военнослужащий IT-роты Военной академии Беларуси: «В плане развития и уровень ребят, с которыми я работаю, во-первых, достаточно квалифицированных людей, у которых по три-четыре, как у меня, года работы, и это классный опыт. У некоторых было первое время без телефонов сложно, но все уже привыкли, у нас тут есть все, чтобы разрабатывать, нам этого хватает».

Что и отличает солдат роты информационных технологий, так это уверенное (а где-то и виртуозное) владение «мирным» оружием – языком программирования. И этому здесь не учат с нуля, скорее развивают накопленные ранее навыки. Поэтому актуальна и формула «80 на 20»: 80% времени – работа. Лишь 20% – учеба. Попасть с улицы без определенных знаний и качеств – не вариант: отбор серьезный.

Дмитрий Сахарук, заместитель начальника по научной работе – начальник отдела Военной академии Беларуси, полковник: «Крайний отбор показал, что 7-8 человек на одно место было, и что на наш взгляд отрадно – что качество подготовки молодых людей существенно выросло, именно желающих. Откровенно скажу, что если в первых наборах были люди с профильным образованием, но без опыта работы, то сейчас уже понимают, что для того, чтобы попасть в IT-роту, необходимо иметь минимум 2-3 года опыта разработки коммерческой продукта».

IT-продукты в первую очередь – для белорусской армии, но если нужно, готовы выполнить и заказы из-за рубежа. Военные разработки ведь все еще на пике науки. За первый год существования такой роты – восемь проектов: в основном, образовательных и научных: тактические тренажеры или, например, системы моделирования военных действий. Плюс явное преимущество – в IT-роте четко знают, что такое «дедлайн».

Максим Казаровец, и.о. начальника научно-исследовательской лаборатории Военной академии Беларуси: «Нянчится ни с кем не приходится, все ребята взрослые. Всем порядка 25-26 лет, с осознанностью. Многие имеют опыт работы уже коммерческой разработки. Дедлайны у нас – это обычное дело, так же, как и в любой IT-компании. Есть время, когда мы должны сдать заказчику продукт конечный».

За два года – это уже четвертый набор в IT-роту. Всего же ее выпускниками за это время стали больше 60 человек (а желающих было куда больше). Ведь это тот случай, когда срочная военная служба – не перерыв в работе, а хорошая «прокачка» навыков. Плюс в кармане военная специальность – оператор ЭВМ. Для кого-то такая «цифровая» служба – не что иное, как еще одна ступень вверх по карьерной лестнице.

Вадим Белорусов, выпускник IT-роты: «Я обосновался в Минске, и IT-рота помогла мне быть увереннее в себе на собеседованиях, плюс я приобрел новые навыки. Сейчас я использую эти навыки в своей работе. На данный момент я глава веб-разработки стартапа – фитнес-приложения. Его используют пару миллионов человек, и в принципе приложение успешное».

Желающих попасть в IT-роту и правда много. Но количество мест все же ограничено – их 60 (набирают примерно по 30 человек в каждый призыв). И эта цифра не меняется вот уже два года. Пока, как отмечают в Военной академии, увеличивать количество мест не намерены – такой необходимости нет. Но однозначно, что повышается с каждым призывом – мотивация и способность военнослужащих. Ведь этот тот случай, когда служба точно воспринимается не в наказание, а в радость.

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