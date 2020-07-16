Звезда в честь Филиппа Киркорова зажглась в Витебске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Церемония закладки памятного знака в честь народного артиста России Филиппа Киркорова прошла на XXIX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», сообщает БЕЛТА .

«Это и личная история, столько воспоминаний с ним связано. Форум стал неотъемлемой частью моей биографии», – поделился певец.

Напомним, что аллея профессионального триумфа была заложена одиннадцать лет назад. В различные годы обладателями награды становились Андрей Петров и Эдита Пьеха, Лев Лещенко и Алла Пугачева, София Ротару и Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев и «Песняры», Игорь Лученок, Надежда Бабкина и Таисия Повалий.