Уставшие от всего беларусы начали орать: их крики услышали в Исландии

Источник материала: KYKY

Надо признать, в этом году беларусы успели пройти через многое. Уже изрядно уставшие от вот этого всего, они нашли место, где хорошенько проорались, – и их крики услышали в Исландии. Думаете, это шутка? Нет, все серьезно.

Дело в том, что Министерство туризма Исландии запустило сайт Lookslikeyouneediceland.com . Любой посетитель ресурса может записать свой крик, и он раздастся на просторах острова, передает Meduza.

Благодаря проекту у людей со всех уголков Земли появилась возможность выплеснуть свои эмоции среди исландских фьордов и вулканов. Для этого следует лишь выбрать понравившееся место, нажать на кнопку и записать свой крик. Эти звуки воспроизведут на установленных там колонках. Также на сайте можно послушать ор людей из самых разных стран. Вопли из Беларуси, разумеется, уже в наличии!

Авторы проекта подчеркивают: если не хочется кричать, почему бы тогда не делитесь своими переживаниями и страхами словесно, почему нет? Или просто дышите. Создатели надеются, что терапия криком поможет немного успокоиться измучанным людям, но также напоминают, что иногда лучше обратиться за профессиональной помощью.