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Уставшие от всего беларусы начали орать: их крики услышали в Исландии
Источник материала: KYKY>
Надо признать, в этом году беларусы успели пройти через многое. Уже изрядно уставшие от вот этого всего, они нашли место, где хорошенько проорались, – и их крики услышали в Исландии. Думаете, это шутка? Нет, все серьезно.
Дело в том, что Министерство туризма Исландии запустило сайт
Благодаря проекту у людей со всех уголков Земли появилась возможность выплеснуть свои эмоции среди исландских фьордов и вулканов. Для этого следует лишь выбрать понравившееся место, нажать на кнопку и записать свой крик. Эти звуки воспроизведут на установленных там колонках. Также на сайте можно послушать ор людей из самых разных стран. Вопли из Беларуси, разумеется, уже в наличии!
Авторы проекта подчеркивают: если не хочется кричать, почему бы тогда не делитесь своими переживаниями и страхами словесно, почему нет? Или просто дышите. Создатели надеются, что терапия криком поможет немного успокоиться измучанным людям, но также напоминают, что иногда лучше обратиться за профессиональной помощью.
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Надо признать, в этом году беларусы успели пройти через многое. Уже изрядно уставшие от вот этого всего, они нашли место, где хорошенько проорались, – и их крики...
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