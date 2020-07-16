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Президент Беларуси: что бы ни происходило в мире, «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Славянский базар» изначально задумывался как праздник дружбы братских народов: Беларуси, России и Украины. Но любви к музыке и творчеству было так много, что находится в рамках уже было невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти за 30-летнюю историю (а следующий год юбилейный) наш творческий форум собрал вокруг себя друзей – около сотни стран мира. Трудно поверить, но было время, когда ставился вопрос: нужен ли фестиваль Витебску?
Сохранил прописку, да и сам «Славянский базар» Президент Беларуси, взяв его под личный патронаж. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что витебский форум – жемчужина международного фестивального движения и визитная карточка страны.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства. И это сердце должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, – «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов. На этой сцене из года в год выступали сотни артистов разных национальностей, разных политических, религиозных взглядов из различных государств мира.
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Президент Беларуси: что бы ни происходило в мире, «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов
Новости Беларуси. «Славянский базар» изначально задумывался как праздник дружбы братских народов: Беларуси, России и Украины. Но любви к музыке и творчеству было...
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