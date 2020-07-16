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Состоялись двусторонние переговоры белорусского и молдавского премьер-министров

16.07.2020 22:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоялись двусторонние переговоры белорусского и молдавского премьер-министров

Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает на увеличение товарооборота с Кишинёвом по мере выхода из пандемии. 

Тем более что в последние годы цифры показывали пусть и не стремительный, но устойчивый рост. Наша страна готова увеличивать поставки продукции машиностроения, учитывая в том числе планы молдавской столицы по обновлению пассажирского парка. Нас же в Молдове интересуют прежде всего овощи и фрукты, а также фармацевтическая продукция. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает на увеличение товарооборота с Кишинёвом по мере выхода из пандемии.  Тем более что в последние годы цифры...
 
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