Состоялись двусторонние переговоры белорусского и молдавского премьер-министров

Источник материала: ОНТ

Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает на увеличение товарооборота с Кишинёвом по мере выхода из пандемии.

Тем более что в последние годы цифры показывали пусть и не стремительный, но устойчивый рост. Наша страна готова увеличивать поставки продукции машиностроения, учитывая в том числе планы молдавской столицы по обновлению пассажирского парка. Нас же в Молдове интересуют прежде всего овощи и фрукты, а также фармацевтическая продукция.

Фото: БЕЛТА

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