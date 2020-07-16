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Гигин: 3% – это политический мем и сами оппозиционеры это признают
Источник материала: ОНТ
Зачастую онлайн-опросы могут существенно искажать реальное положение вещей. И это мнение не только государственных социологов, но и независимых и даже оппозиционных. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.
При этом Вадим Гигин подтвердил, что и нынешние штабы кандидатов и кандидатов в кандидаты говорят о том, что победы Александра Лукашенко на всех прошлых выборах были честными.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Зачастую онлайн-опросы могут существенно искажать реальное положение вещей. И это мнение не только государственных социологов, но и независимых и даже...
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