Гигин: 3% – это политический мем и сами оппозиционеры это признают 

Источник материала: ОНТ

Зачастую онлайн-опросы могут существенно искажать реальное положение вещей. И это мнение не только государственных социологов, но и независимых и даже оппозиционных. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «3% – это мем. Вот давайте так, мы не верим Маркову, мы не верим Гигину, мы не верим Ротману, мы никому не верим. Но я сошлюсь на оппозиционные данные НИСЭПИ Олега Манаева. Олег Манаев был сотрудником нашего университета, но проводил исследования, которые критически воспринимали власть, власть их воспринимала критически, которым доверяла оппозиция. Итак, выборы 2006 года, выборы 2010 года. Вы удивитесь, но такие же онлайн-опросы проводились и тогда. 2010 год, накануне выборов, первое, второе место – Романчук, Санников, Лукашенко – 13%. Манаев проводит исследования в тот период, когда против нас санкции водили. И тут, Манаев, абсолютно оппозиционно настроенный к власти человек, у которого долгая история конфронтации с властью, с середины 90-х годов, так вот он дает цифры, что Александр Лукашенко победил в первом туре. Они отличаются от цифр Центризбиркома, но однозначно говорят о победе в первом туре. 2015 год – Манаев проводит такое же исследование и опять подтверждает, что Лукашенко победил в первом туре».

При этом Вадим Гигин подтвердил, что и нынешние штабы кандидатов и кандидатов в кандидаты говорят о том, что победы Александра Лукашенко на всех прошлых выборах были честными.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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