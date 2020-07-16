ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гигин: 3% – это политический мем и сами оппозиционеры это признают 

16.07.2020 21:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гигин: 3% – это политический мем и сами оппозиционеры это признают 

Зачастую онлайн-опросы могут существенно искажать реальное положение вещей. И это мнение не только государственных социологов, но и независимых и даже оппозиционных. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «3% – это мем. Вот давайте так, мы не верим Маркову, мы не верим Гигину, мы не верим Ротману, мы никому не верим. Но я сошлюсь на оппозиционные данные НИСЭПИ Олега Манаева. Олег Манаев был сотрудником нашего университета, но проводил исследования, которые критически воспринимали власть, власть их воспринимала критически, которым доверяла оппозиция. Итак, выборы 2006 года, выборы 2010 года. Вы удивитесь, но такие же онлайн-опросы проводились и тогда. 2010 год, накануне выборов, первое, второе место – Романчук, Санников, Лукашенко – 13%. Манаев проводит исследования в тот период, когда против нас санкции водили. И тут, Манаев, абсолютно оппозиционно настроенный к власти человек, у которого долгая история конфронтации с властью, с середины 90-х годов, так вот он дает цифры, что Александр Лукашенко победил в первом туре. Они отличаются от цифр Центризбиркома, но однозначно говорят о победе в первом туре. 2015 год – Манаев проводит такое же исследование и опять подтверждает, что Лукашенко победил в первом туре». 

При этом Вадим Гигин подтвердил, что и нынешние штабы кандидатов и кандидатов в кандидаты говорят о том, что победы Александра Лукашенко на всех прошлых выборах были честными.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачастую онлайн-опросы могут существенно искажать реальное положение вещей. И это мнение не только государственных социологов, но и независимых и даже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Индекс доверия и электоральный рейтинг – в чем разница? Объясняет Вадим Гигин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика