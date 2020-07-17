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ГАИ проводит проверку по факту аварии в Гомеле
Источник материала: БTДТП попало в объектив видеорегистратора на съезде с эстакады. На кадрах видно, как водитель грузовика поворачивает направо со второго ряда, задевая учебный автомобиль в крайней полосе. Благодаря этой записи шофер был найден.
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ДТП попало в объектив видеорегистратора на съезде с эстакады. На кадрах видно, как водитель грузовика поворачивает направо со второго ряда, задевая учебный...
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